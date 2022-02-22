Минских соглашений больше не существует: Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что после признания ДНР и ЛНР Минских соглашений больше не существует.

"Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением ясно даем понять, что мы в случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал он на пресс-конференции.

Как отметил президент, Россия восемь лет была заинтересована в соблюдении Минских соглашений, поскольку они были результатом компромисса. Он подчеркнул, что Москва была вынуждена принять это решение, поскольку Европа не смогла заставить Киев выполнять договоренности, которые были сведены к нулю задолго до признания суверенитета республик. Кроме того, Киев неоднократно заявлял, что не собирается придерживаться взятых на себя обязательств.

"Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", — заявил российский лидер.

Путин указал, что признав ДНР и ЛНР, Россия также признала и все принятые там документы, в которых, в том числе, указаны границы республик. Он рассчитывает, что все спорные вопросы в этой сфере будут решаться путем мирных переговоров. Президент отметил, что хотя сейчас это невозможного, в будущем получится.

"Я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", — сказал он журналистам.

Российский лидер заявил, что самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета. Он добавил, что для нормализации отношений Украине надо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму.