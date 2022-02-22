Я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас: Путин
21:11, 22 Февраль, 2022
Президент России Владимир Путин отметил, что не говорил, что российские войска пойдут в Донбасс "прямо сейчас"."Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Путин журналистам.
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