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Я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас: Путин

Я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас: Путин

Президент России Владимир Путин отметил, что не говорил, что российские войска пойдут в Донбасс "прямо сейчас".

"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Путин журналистам.
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