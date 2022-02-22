МИД Армении осуждает объявление Азербайджаном в розыск президента Арцаха и экс- президентов Армении

МИД Армении выступило с заявлением в связи с действиями властей Азербайджана. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“На днях стало известно, что власти Азербайджана начали уголовное преследование и объявили в международный розыск президента Арцаха Араика Арутюняна, экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Решительно осуждаем уголовные преследования со стороны Азербайджана по сфабрикованным и антиармянским мотивам, а также подобные злоупотребления международными правоохранительными процедурами.

Вместо того, чтобы пытаться найти людей, причастных к внесудебным расправам над мирными жителями Арцаха, насильственным исчезновениям армянских военнопленных, а также раскрытия привлечения в регион преступных сетей террористов, Азербайджан с новой силой нагнетает свою многолетнюю политику антиармянства, предпринимая новые попытки спровоцировать дальнейшую напряженность в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.

Мы призываем Азербайджан искать решения в конструктивной сфере, предпринимать шаги для защиты прав и благополучия всех народов региона.

В то же время мы подтверждаем приверженность Республики Армения прилагать усилия для установления мирного сосуществования и взаимной терпимости в регионе”.