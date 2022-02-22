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Германия увеличит финансовую поддержку Украины

Германия увеличит финансовую поддержку Украины

Германия увеличит финансовую поддержку Украине в предстоящие месяцы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Мы полностью солидарны с Украиной, это проявляется в нашем стремительном ответе по санкциям. Но мы также подготовили уже в последние недели финансовую поддержку Украине. Она не только продолжится, но увеличится в предстоящие месяцы", - сказала Бербок перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Париже.


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