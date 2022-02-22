Время в Ереване: 11:07:36,   22 Февраль

Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Литовской Республике

Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Литовской Республике

Указом и.о. президента Алена Симоняна, Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Литовской Республике (резиденция в Вильнюсе). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]