Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Литовской Республике
Указом и.о. президента Алена Симоняна, Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Литовской Республике (резиденция в Вильнюсе). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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