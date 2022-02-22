Указом и.о. президента Алена Симоняна, Ованес Игитян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Литовской Республике (резиденция в Вильнюсе). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.