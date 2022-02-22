Песков предупредил о трудностях при разрыве Украиной дипотношений с Россией

Возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной по инициативе Киева обернется дополнительными трудностями в налаживании отношений двух стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

"Это обернётся дополнительными трудностями, дополнительными проблемами в налаживании отношений между нашими двумя странами. Их когда-то надо налаживать", - сказал Песков.