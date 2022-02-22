Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации газопровода "Северный поток 2". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил ранее во вторник, что поручил минэкономики страны сделать необходимый административный шаг для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

"Сертификация оператора "Северного потока 2" требует позитивной оценки федерального министра экономики, что угрозы снабжению нет (в случае начала использования трубопровода). Ее (оценки) больше нет. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать предприятие. Эксплуатация трубопровода без сертификации была бы правонарушением", - заявил представитель ведомства.