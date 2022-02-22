Глава ЛНР заявил о напряженной военной обстановке в Донбассе

Военная обстановка в Донбассе остается напряженной. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Военная обстановка в республиках остается напряженной. Украинские снаряды все чаще прилетают в наши города и села, подвергая смертельной опасности мирное население", - сказал Пасечник в видеообращении.

Глава ЛНР также вновь призвал мужское население республики встать на ее защиту.