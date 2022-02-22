Время в Ереване: 11:07:36,   22 Февраль

Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР

Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР

Разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают Москве и Анкаре выстраивать двусторонние отношения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган осудил признание Россией ЛНР и ДНР.

"Вы знаете, что с турками у нас есть разногласия и по Крыму тоже, они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", - сказал Песков журналистам.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]