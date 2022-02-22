В Луганске сообщили о гибели военного при обстреле ВС Украины

Военнослужащий Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских военных. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

"В 15:15 мск с направления н.п. Новотошковское вооруженные формирования Украины открыли огонь из миномета 82 мм, выпустив шесть мин, СПГ-9 три выстрела, стрелкового оружия в направлении н.п. Желобок, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — говорится в публикации представительства в Telegram.