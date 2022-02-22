В украинскую Раду внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, соответствующий документ зарегистрирован на сайте Верховной рады.

"Россия из года в год только усугубляет агрессию против Украины: сначала (президент Владимир — Прим. ред.) Путин оккупировал Крым, затем начал войну на Донбассе. А теперь продолжает совершать давление: признает своих муртадов — так называемых Л/ДНР — независимыми. Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", — написал Гончаренко в Telegram. Он предложил срочно рассмотреть этот вопрос.

Ранее о возможном разрывае дипотношений с Россией заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.