Администрация США рассматривает последние шаги России в отношении Украины как "начало российского вторжения". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Заявление высокопоставленного представителя Белого дома прозвучало на следующий день после того, как Россия объявила о признании независимости ДНР и ЛНР.

"Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким", - сказал Файнер в эфире телеканала CNN, комментируя последние шаги РФ в отношении Украины.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках.