Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку
18:43, 22 Февраль, 2022
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом последние события по признанию Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и поблагодарил его за поддержку позиции Киева."Провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокативных решений РФ. Также поблагодарил за поддержку инициативы по проведению саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции, Германии", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, написал он во вторник в Twitter.
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