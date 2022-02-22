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Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом последние события по признанию Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и поблагодарил его за поддержку позиции Киева.

"Провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокативных решений РФ. Также поблагодарил за поддержку инициативы по проведению саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции, Германии", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, написал он во вторник в Twitter.
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