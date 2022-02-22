Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-02-22

ЕРЕВАН, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 февраля, курс доллара США сократился на 0.27 драмa и составил 478.43 драм. Курс евро сократился на 2.12 драмa и составил 541.68 драм. Курс российского рубля сократился на 0.23 драмa и составил 5.99 драм. Курс британского фунта сократился на 2.90 драмa и составил 649.76 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 3.37 драмa и составила 29140.2 драм. Цена серебра сократилась на 0.74 драмa и составила 365.09 драм. Цена платины сократилась на 209.43 драмa и составила 16581.67 драм.