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Азиатские индексы снизились - 22-02-22

Азиатские индексы снизились - 22-02-22

ТОКИО, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.71% и составил 26449.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.55% и составил 1881.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.96% и составил 3457.15 пункта, а HANG SENG снизился на 2.69% и составил 23520.00 пункта.


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