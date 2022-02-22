Вице-премьер Матевосян принял генерального комиссара полиции Литвы Ренатаса Пожелу

Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял сегодня генерального комиссара полиции Литовской Республики Ренатаса Пожелу. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, на встрече также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в Армении Инга Станите-Толочкиене и начальник Полиции Армении Ваге Казарян.

Высоко оценив основанные на демократических ценностях традиционно дружественные отношения между Арменией и Литвой, вице-премьер Матевосян подчеркнул, что они также создают прочную основу для тесного сотрудничества в различных сферах в двустороннем и многостороннем форматах. В качестве направления со значительным потенциалом сотрудничества Амбарцум Матевосян выделил проводимую в Армении работу по созданию министерства внутренних дел и в этом контексте отметил важность изучения опыта литовских коллег.

Вице-премьер также отметил важность подписанного сегодня меморандума “О сотрудничестве между полицией министерства внутренних дел Литовской Республики и полицией Республики Армения”, который даст возможность поддержать проводимые в полиции Армении реформы, особенно в сфере Патрульной службы, используя инструменты международного сотрудничества ЕС.

Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела поблагодарил вице-премьера за теплый прием, отметил важность вывода отношений между правоохранительными органами двух стран на новый уровень в рамках подписанного меморандума и выразил готовность поделиться с Арменией своим лучшим опытом.