Путин отметил, что карабахский вопрос не урегулирован до конца, но продвинулся  

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о достижении определенных договоренностей по развитию торгово-экономических связей в Нагорном Карабахе, также есть споры, но Москва будет делать все, чтобы процесс урегулирования шел мирным путем.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, коснувшись отношений с Азербайджаном, Путин обозначил новый этап в их развитии наших, подчеркнув, что это “стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении – вопроса карабахского урегулирования”.

"В любом случае уже есть определенные договоренности с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций. Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс развивался мирными средствами, мирным путем. И чтобы мы добивались удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс", - сказал Путин.