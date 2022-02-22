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Под руководством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности

Под руководством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности

Под руководством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в заседании, помимо членов Совета, участвовали исполняющий полномочия президента Ален Симонян и временно исполняющий обязанности председателя Национального собрания Акоп Аршакян.

Были обсуждены вопросы, касающиеся преодоления вызовов, стоящих перед Арменией, и процессов, происходящих на международной арене.
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