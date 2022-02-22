COVID-19: Армения по стандартам ЕС все еще находится в темно-красной зоне

По стандартам ЕС, несмотря на снижение количества случаев COVID-19, Армения по-прежнему находится в темно-красной зоне, так как в стране все еще высок уровень заболеваемости, доля положительных тестов составляет более 29%.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Ромелла Абовян.

Она отметила, что есть небольшое снижение заболеваемости, но ситуация остается напряженной. «Сегодня мы не можем оценить текущую ситуацию, потому что видим, что тестирование практически не проводится, когда в семье бывает один подтвержденный случай, остальные члены семьи, имея соответствующие симптомы, уже не обращаются за тестированием, поэтому мы не можем реально оценить ситуацию.

Ромелла Абовян сказала, что из-за штамма омикрон ситуация довольно напряженная во всем мире. Омикрон имеет 3 подвида, из которых самым опасным и заразным является подвид ВА2. Он уже есть в Армении, секвенированием был обнаружен в некоторых образцах.

Специалист добавила, что основная проблема заключается в том, что при заражении штаммом омикрон симптомы обычно очень похожи на симптомы, типичные для ОРЗ: насморк, лихорадка, кашель. Это основная причина, по которой во многих случаях люди просто не обращаются за первичной медико-санитарной помощью.

При появлении таких симптомов специалист советует за своевременной медицинской помощью обращаться к врачам первичного звена.