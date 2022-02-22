Талибы готовы принять на службу военных из бывшей армии Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане в августе 2021 года, намерено принять в состав своей новой армии военных, служивших в войсках прежнего режима. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник пакистанская газета The Nation.

"Мы занимаемся отбором этих бывших военнослужащих для службы в нашей армии", - цитирует издание выступление на пресс-конференции в Кабуле Латифуллы Хакими, руководителя сформированной талибами комиссии "Тасфийе ас-Саф" ("Очистка рядов"), следящей за идеологическим состоянием и моральным обликом армии.

По его словам, в новой армии, создаваемой "Талибаном", будут использоваться оружие и военная техника, оставленные в Афганистане армией США. "Мы уже отремонтировали больше половины из более чем 80 вертолетов и самолетов, брошенных при бегстве американцев. Нашими трофеями стали 300 тыс. единиц стрелкового оружия, 26 тыс. единиц тяжелых вооружений и 61 тыс. военных автомобилей", - сказал Хакими.

По сообщениям СМИ, после захвата власти талибами многие бывшие военнослужащие покинули Афганистан в числе 120 тыс. беженцев. Свыше 100 экс-военных, по данным ООН, были убиты в стране за последние пять месяцев.