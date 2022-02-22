Проект реконструкции участка Каджаран-Агарак магистрали Север-Юг получил положительное заключение

Под председательством председателя Комитета градостроительства РА Армена Гуларяна состоялось заседание государственной комплексной экспертизы проектной документации участка дороги Каджаран-Агарак инвестиционной программы дорожного коридора Север-Юг. Как передает «Арменпресс», в Комитете градостроительства РА сообщили, что обсуждался проект реконструкции 32-километрового участка Каджаран-Агарак в рамках 4-го транша. Работы по реконструкции финансируются Евразийским фондом стабилизации и развития, а также государственным бюджетом РА.

Реконструируемый участок дороги длиной в 32 км будет дорогой 2-го технического класса с допускаемой скоростью 80 км/ч. На участке будет 18 мостов и 3 туннеля, самый большой из которых длиной в 7,5 км. Грузовые автомобили будут иметь свою полосу движения, что облегчит перевозку грузов.

Члены комиссии представили свои наблюдения по проекту. Особое внимание было уделено вопросам соответствия всего участка дороги требованиям строительных норм и сейсмостойкости.

Государственная комплексная экспертная комиссия единогласно утвердила проект реконструкции участка автодороги Каджаран-Агарак. Объявлен тендер на строительство этого участка.