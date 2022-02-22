Новые киноканалы Ucom и хорошие новости для абонентов тарифных планов Unity

Ucom приобрела право на ретрансляцию двух HD-каналов для всех абонентов услуги Ucom TV: «Киносерия» и «Киносвидание».

Более того, абоненты тарифа Unity теперь смогут смотреть максимальное количество каналов не только на основном телевизоре, но и на всех дополнительных телевизорах, входящих в пакет.

«Отныне абоненты тарифа Unity, пользующиеся нашим ТВ-сервисом, могут наслаждаться не продукцией 139 разножанровых телеканалов на своих дополнительных телеэкранах, всем предусмотренным основным пакетом. Отныне любимые программы и фильмы будут доступны в любом уголке вашего дома», - заявил генеральный директор Ucom Ара Хачатрян.

Телеканал «Киносерия» показывает телефильмы, созданные ведущими мировыми кинематографистами в жанрах исторической, психологической и детективной драмы, а телеканал «Киносвидание» обязательно понравится подписчикам, предпочитающим любовные истории и романтические комедии.