Арман Татоян представил послу Нидерландов в Армении нарушения прав жителей пограничных общин азербайджанскими ВС

Омбудсмен Армении Арман Татоян принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерса.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена Армении, Арман Татоян представил реализованные за 6 лет работы программы, связанные с правами детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями, борьбой со стереотипами, правами беженцев и лиц, ищущих убежища, свободой слова и профессиональной работой журналистов и т.д.

В ходе встречи были обсуждены вопросы защиты прав человека и в таких сферах, как места лишения свободы (УИУ, психиатрические учреждения и т.д.), проблемы, зафиксированные в судебной системе, связанные с необоснованными затягиваниями судебных заседаний, нарушениями разумных сроков и т. д.

Арман Татоян представил послу нарушения прав жителей пограничных общин азербайджанскими ВС и необходимость создания зоны безопасности.