В Сеуле высказались о влиянии ситуации на Украине на проблему Кореи

Южная Корея приложит усилия к тому, чтобы ситуация на Украине не оказала негативного влияния на усилия по решению проблем Корейского полуострова, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

"Наше правительство продолжает внимательно следить за соответствующими тенденциями и будет при плотном взаимодействии с заинтересованными странами стремиться прикладывать необходимые усилия, чтобы это не оказало отрицательного влияния на продвижение мирного процесса на Корейском полуострове", - заявили в южнокорейском МИД.

Ранее к этому же участников заседания Совета национальной безопасности Республики Корея призвал президент страны Мун Чжэ Ин. В экстренном совещании, посвящённом обсуждению кризиса на Украине, принял участие и глава южнокорейского министерства объединения Ли Ин Ён, курирующий весь спектр отношений с Северной Кореей.