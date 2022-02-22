Депутат Европарламента назвал неприемлемыми преступные действия властей Азербайджана
21 февраля посол Республики Армения в Нидерландах Тигран Балаян встретился с депутатом Европарламента Бертом-Яном Руйзеном и официальными лицами штата Оверайсел.
Как передает «Арменпресс», посольство сообщает, что встреча состоялась по инициативе председателя Совета Армянской Апостольской церкви Алмело Оника Гелиджи с участием представителей ряда армянских организаций. Были обсуждены вопросы, касающиеся незаконных действий властей Азербайджана, возвращения армянских военнопленных и сохранения армянского наследия Арцаха.
Депутат Европарламента счел преступные шаги азербайджанских властей неприемлемыми и заверил, что приложит дополнительные усилия для привлечения виновных к ответственности.
Тигран Балаян также посетил строительную площадку Спортивного центра Homenetmen Almelo и ознакомился с завершающим этапом строительства центра.
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