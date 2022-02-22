Раиси: мировое сообщество не должно признавать санкции США против нефтегазовой отрасли
Мировое сообщество должно сопротивляться санкционной политике США, направленной против нефтегазовой отрасли. Об этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), передает Арменпресс.
"Мировое сообщество не должно признавать односторонние принудительные действия против нефтегазовой промышленности, вроде жестких санкций США", - приводит слова президента его пресс-служба.
Он добавил, что "в сегодняшнем мире применение санкций для навязывания своей воли и гегемонии неэффективно в отношении пробудивших и независимых государств". "Однако такие финансовые ограничения ставят под угрозу экономические интересы стран - членов [ФСЭГ]", - отметил президент.
Раиси прибыл в Доху в понедельник с двухдневным визитом для участия в Форуме стран - экспортеров газа, который проходит с 20 по 22 февраля. Это первый визит президента Ирана в Катар за последние десять лет.
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