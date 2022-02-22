Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 12 101

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 12 101. Скончались 45 человек, передает Арменпресс.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 565 769 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 14 764 человека, с начала пандемии – 1 422 540. Скончались 15 933.

За сутки сделано 47 486 тестов, в том числе 33 164 на антиген и 14 322 ПЦР-теста.

Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 25,48%, за последние 14 дней – 30,65%, за последние семь дней – 28,55%.

К этому времени в Грузии сделано 2 800 752 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 006.

В карантине в данное время находятся 7 человек, в стационарах – 5 358, в ковид-гостиницах – 860.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.