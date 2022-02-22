В ЕК заявили, что реакция на признание ДНР и ЛНР определит будущее безопасности мира

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что реакция Запада на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) "определит не только будущую безопасность Европы, но и глобальную безопасность всего мира на многие годы вперед", передает Арменпресс.

Выступая на открытии неформального форума глав МИД стран ЕС о сотрудничестве Евросоюза и стран Тихоокеанского региона во вторник, он высказал мнение, что "сегодня, без сомнения, один из самых темных дней в современной истории Европы". Он повторил позицию, согласно которой Россия нарушила международные нормы.

В связи с этим он предложил "ответить с усиленной решимостью и усилить сотрудничество ЕС со всеми странами мира, в частности со странами Тихоокеанского региона".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.