Устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) позволяет применять военные или миротворческие силы лишь на территории стран-участниц организации, в связи с чем направление сил ОДКБ в ЛНР и ДНР невозможно, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает Арменпресс.

"Нет, невозможно, потому что, как вы знаете, устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ", - сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Тлеуберди напомнил, что "недавно генеральный секретарь ОДКБ прокомментировал вопрос о возможном направлении миротворческого контингента в ДНР и ЛНР".

"Как он сказал, это гипотетический вопрос. То есть практически это невозможно. Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, поэтому в практической плоскости вопрос так не стоит", - отметил глава МИД Казахстана.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.