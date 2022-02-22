Учащиеся запускают 100 новых программ для общин Армении и Арцаха

Учащиеся программы «Обучай, Армения!» запускают 100 новых программ для общин Армении и Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает образовательный Фонд «Обучай, Армения!».

«Наши дети, делающие большое дело, выявляя существующие в их общинах проблемы и выступая с решениями, для реализации своих инициатив посредством сбора средств сумели собрать около 20 000 000 драмов РА. Это стало возможным благодаря деятельности около 1 000 благотворителей из 26 стран мира», - рассказала координатор инициативы Сара Дердерян.

Кроме того, с 2020 года в рамках программы «Обучай, Армения!» в регионах уже реализовано более 50 образовательных проектов. Эта методика была адаптирована в 150 школах-партнерах фонда посредством внеклассных кружков.

По словам Нары Магтагян, директора программы «Обучай, Армения!», это образование шире, чем просто передача знаний в кассах в течение определенного периода времени. В Армении в первую очередь необходимо изменить отношение к образованию, принимая во внимание, что сегодняшние школьники - это завтрашние лидеры и лица, принимающие решения в своих общинах.

Одним из десятков уже реализованных проектов является проект «Вода для жизни». Более 70% населения поселка Катнарат использует загрязненную речную воду, и школьники Катнарата представили это на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Учащиеся инициировали исследование загрязнения основного источника воды, начали информационную кампанию, разъяснили сельским жителям последствия использования загрязненной воды с помощью специальных плакатов, а также установили водоочистители в школах. Они уверены, что последовательностью смогут добиться поставленной цели: в селе будет чистая питьевая вода.

Отмечается, что цель программы «Обучай, Армения!» - стимулировать детскую инициативу, дать возможность применить полученные в школе знания, включиться в жизнь общины, стать движущей силой позитивных изменений.