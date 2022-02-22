Турция осудила признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик

МИД Турции осудил решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Анадолу».

«Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик противоречит Минским договоренностям, а также представляет явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины. Оно неприемлемо, и мы его не принимаем», - говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении также отмечается, что Турция подтверждает свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины и призывает все заинтересованные стороны действовать здраво и соблюдать международное право.