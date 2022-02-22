Действиям Азербайджана и Турции ЕС должен дать целевую политическую оценку: Анна Григорян

Член фракции «Айастан» Национального собрания РА Анна Григорян на заседании комитетов Парламентской Ассамблеи «Евронест» подчеркнула, что Евросоюз должен дать однозначную и целенаправленную политическую оценку действиям Азербайджана и Турции. Как передает «Арменпресс», об этом Анна Григорян говорила на заседании, проходящем в Ереване.

«Вызовы безопасности в нашем регионе все еще сохраняются, в то время как Азербайджан считает, что конфликт был решен путем войны. Около двух лет назад Азербайджан решил, что может применить силу для решения нагорно-карабахского конфликта, что само по себе является нарушением основополагающих принципов, гарантированных заключительным Заключительными актами ООН и Хельсинкского. Война принесла бедствия, но не разрешила конфликт, конфликт существует до сих пор. Вражда, распространение антиармянства подорвали перспективы мирного соглашения в регионе», - сказала Григорян.

Она задала вопрос, как можно вступать в политический диалог с Азербайджаном, когда в Азербайджане до сих пор содержатся армянские военнопленные и плененные мирные жители, ежедневно подвергающиеся бесчеловечному обращению, когда Азербайджан совершает насилие, кровопролитие, уничтожает армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе.

«Как можно говорить о безопасности, когда из Азербайджана изо дня в день продолжаются угрозы применения силы, пропаганда цинизма, воинственная риторика и ксенофобия? Более того, в настоящее время азербайджанские военные продолжают оккупацию суверенной территории Армении в области Сюник. Такая политика, проводимая Азербайджаном, не позволяет думать о безопасной среде в нашем регионе», - сказала Анна Григорян.

Обращаясь к коллегам, депутат подчеркнула, что молчание и равнодушие Европы усложняют все это. По ее словам, надо быть честными, говоря о красных линиях в вопросах безопасности.

«Если война, развязанная Азербайджаном против Нагорного Карабаха при полной поддержке Турции, не была красной линией для введения санкций против режима военного преступника Алиева, если захват и пытки наших солдат не были красной линией, то я должна спросить, мы за политический диалог или за политику агрессии? Если мы выбираем политический диалог и безопасность, а не агрессию, терроризм и ксенофобию, то ЕС должен дать конкретную адресную политическую оценку действиям Азербайджана и Турции. Двойные стандарты, избирательные подходы должны быть отвергнуты, если мы действительно хотим добиться безопасности в нашем регионе», - заключила депутат НС РА.