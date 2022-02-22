Цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров

В начале торгов газ на европейском рынке дорожает более чем на десять процентов, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии фьючерсы торговались на уровне 934,7 доллара — это на 10,2 процента выше расчетной цены предыдущего дня (847,9 доллара). Ценовой минимум пока составил 923 доллара.

Газовые фьючерсы начали существенно расти в цене прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась c 250-300 до 600 долларов за кубометр, в октябре впервые перевалила за тысячу, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.

Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Власти европейских стран не раз обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к проблемам.