Мария Карапетян не голосовала за резолюцию по ситуации вокруг Украины

Глава армянской делегации в Парламентской ассамблее «Евронест» Мария Карапетян воздержалась при принятии резолюции по ситуации вокруг Украины.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Карапетян отметила, что и часть вчерашнего обсуждения Бюро, и принятый проект заявления, и один из вопросов повестки дня Политического комитета были посвящены ситуации вокруг Украины.

Она отметила, что содержание заявления будет отредактировано и опубликовано. Депутат посоветовала дождаться его опубликования.

«Я надеюсь, что мир будет сохранен, что с помощью диалога удастся снять напряжение. Остальные вопросы пока комментировать не буду», - сказала Мария Карапетян, добавив, что на Бюро, она воздержалась от голосования.