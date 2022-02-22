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На заседании комиссии ПА «Евронест» поднимался вопрос возвращения армянских военнопленных: Мария Карапетян

На заседании комиссии ПА «Евронест» поднимался вопрос возвращения армянских военнопленных: Мария Карапетян

В рамках обсуждения темы повестки дня «Безопасность на Южном Кавказе» Политического комитета Парламентской ассамблеи «Евронест» был поднят вопрос о возвращении армянских военнопленных.

Как передает «Арменпресс», об этом заявила глава армянской делегации в ПА «Евронест» Мария Карапетян, отвечая на вопрос, предусматривается ли в рамках ПА «Евронест» обсуждение вопроса, принятие резолюции или какого-либо решения в отношении армянских военнопленных.

«Парламентская ассамблея «Евронест» не предусматривает такого формата, но, депутаты подняли вопрос в рамках обсуждения повестки «Безопасность на Южном Кавказе». Вообще на заседаниях этих комиссий, как и в нашем Парламенте, проводятся предварительные обсуждения проектов. Решения политической, энергетической, комиссий по безопасности и социальной пока находятся на уровне проектов, они пока обсуждаются, но подчеркиваю, что они не имеют подтекста конфликта», - сказала Карапетян.


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