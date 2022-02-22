Артак Бегларян принимает участие в церемонии открытия первого Центра социально- психологического содействия в Мартуни
12:45, 22 Февраль, 2022
Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принимает участие в церемонии открытия первого центра социально-психологического содействия в городе Мартуни Республики Арцах.
Как передает «Арменпресс», об этом Артак Бегларян написал на своем Telegram-канале. Он добавил, что программа реализована усилиями правительства и различных организаций.
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