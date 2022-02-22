Председатель Национального собрания Арцаха поздравил народ Донбасса

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Мы считаем, что это признание станет основой для обеспечения гарантий защиты и безопасности жителей ДНР и ЛНР от внешних угроз и укрепления международного мира и региональной стабильности.

Поздравляем народ Донбасса с политическим и юридическим признанием самоопределения двух республик», - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении спикера НС Республики Арцах.