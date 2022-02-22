В Казахстане арестовали бывшего министра обороны

Специализированный межрайонный следственный суд казахстанской столицы вынес во вторник решение об аресте на два месяца бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, который ранее был задержан по подозрении в бездействии в период январских беспорядков. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба суда.

20 февраля сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана задержали бывшего министра обороны, которого подозревают в бездействии в период беспорядков в начале прошлого месяца. Согласно законодательству, по статье "Бездействие власти" неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Те же действия, совершенные в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новое правительство. Бектанов тогда сохранил пост, однако уже 19 января его сменил Руслан Жаксылыков. Объясняя это решение, глава государства заявил, что из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства армия во время январских событий не выполнила поставленных задач, а министр не проявил командирских качеств.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.