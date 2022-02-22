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В Армении обнаружен новый подвид штамма COVID-19 «омикрон BA.2»

В Армении обнаружен новый подвид штамма COVID-19 «омикрон BA.2»

Результаты секвенирования позитивных образцов ПЦР, проведенного Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения совместно с Институтом молекулярной биологии НАН РА и Российско-Армянским университетом, показали, что в настоящее время в Армении циркулирует еще один подвид штамма  COVID-19 «омикрон BA.2».

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

По мнению ученых, этот подвид более заразителен, чем предыдущий, и, согласно ряду исследований, может иметь более тяжелый ход болезни.


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