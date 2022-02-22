Ереванская школа им. Гургена Маргаряна и экуменическая школа Будапешта подписали Меморандум о сотрудничестве

В ереванской школе № 94 им. Гургена Маргаряна состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между основными экуменическими школами Мариарметте Хидегкута главного аббатства Паннонхальма в Будапеште. Как передает корреспондент «Арменпресс», благодаря сотрудничеству между армянской и венгерской школами венгерские школьники узнают подробности преступления, совершенного в отношении армянского офицера Гургена Маргаряна на почве ксенофобии, что, в свою очередь, будет способствовать предотвращению и осуждению таких преступлений. Венгерская сторона выбрала сотрудничество со школой им. Гургена Маргаряна, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.

В Армению из Венгрии прибыла делегация Венгрии для углубления связей между армянским и венгерским народами.

Меморандум о сотрудничестве с директором армянской школы подписали директор основной экуменической школы Мариарметте Хидегкута при аббатстве Паннонхальма в Будапеште Чере Иштван и директор по образованию аббатства Паннонхальма Харди Титус.

В мероприятии приняли участие начальник Управления стратегического анализа и внешних связей Аппарата премьер-министра Венгрии Берталан Кишш и руководитель кафедры арменоведения Будапештского Католического университета доктор Балинт Ковач, которые прибыли в Ереван в составе венгерской делегации. С армянской стороны - сотрудники Министерства ОНКС РА, специальный советник министра иностранных дел РА, посол Ашот Смбатян и директор Отдела внешних отношений и протокола Первопрестольного Святого Эчмиадзина архиепископ Натан Ованнисян.

После подписания меморандума директор будапештской школы Чере Иштван в своем выступлении подчеркнул, что зверское убийство Гургена Маргаряна, произошедшее в Будапеште в 2004 году продолжает оставаться очень болезненным, тяжелым и неприемлемым событием для всего венгерского общества.

«Сотрудничество со школой, носящей имя Гургена Маргаряна, было выбрано для сохранения в Венгрии памяти о нем и для предотвращения подобных преступлений в будущем», - сказал Чере Иштван.

Венгерская сторона надеется, что это школьное сотрудничество сможет создать прочную основу для будущих отношений между двумя странами, опираясь на уже существующие богатые исторические связи между армянским и венгерским народами.

По словам представителя Первопрестольного архиепископа Натана Ованнисяна, в некотором смысле это шаг к примирению.

«Примирение - это самое главное. Я говорю это как христианский священник, потому что Господь дал нам власть нести миру примирение. Когда к нам приходят покаяться, в конце молитвы говорят: «Святой Отец, ты мой посредник в примирении. Сейчас я чувствую именно это. Я счастлив, и я не хочу скрывать это, сегодня у нас день примирения», - сказал Святейший отец.

Сотрудничество между армянской и венгерской школами представит венгерским школьникам подробности преступления против Гургена Маргаряна, совершенного на почве ксенофобии, осудить его, не допускать подобные преступления в будущем.

В рамках сотрудничества будут организованы взаимные визиты преподавателей, студентов, ознакомительные поездки, совместные образовательные и культурные мероприятия между школами-партнерами.

Офицер ВС РА Гурген Маргарян был убит азербайджанским убийцей Рамилем Сафаровым в Будапеште, 18 лет назад, 19 февраля 2004 года. Он в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» участвовал в курсах английского языка. Азербайджан на учениях представлял специально подготовленный офицер Рамиль Сафаров. В ночь на 19 февраля Сафаров проник в комнату Гургена Маргаряна и 16 ударами топора зверски убил спящего армянского офицера. Через два года после инцидента Сафаров был приговорен будапештским судом к 30 годам лишения свободы без права досрочного освобождения. Однако 31 августа 2012 г. венгерские власти экстрадировали Сафарова в Азербайджан, где он был помилован, ему было присвоено высокое воинское звание и выплачен восьмилетний оклад. В тот же день Ереван разорвал дипломатические отношения с Будапештом. Решение о помиловании преступника в Азербайджане и прославлении его на государственном уровне было строго осуждено в Армении и международным сообществом.