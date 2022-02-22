Совбез ООН начал обсуждение ситуации на Украине

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером приступил к обсуждению ситуации на Украине.

Заседание органа, созванное по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции, началось в 21:00 по местному времени (05:00 мск). От России в нем участвует постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, от Украины - постоянный представитель страны при всемирной организации Сергей Кислица, передает Арменпресс.

Заседание пройдет в открытом формате. В начале, как ожидается, выступит заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ли Карло.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.