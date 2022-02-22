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В Лиге чемпионов состоятся несколько матчей 1/8 финала

В Лиге чемпионов состоятся несколько матчей 1/8 финала

В Лиге чемпионов по футболу пройдет несколько матчей 1/8 финала.

Как передает «Арменпресс», английский «Челси» примет под своей крышей французский «Лилль», испанский «Вильярреал» сыграет с туринским «Ювентусом». Оба матча начнутся в полночь по ереванскому времени.


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