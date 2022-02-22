Европейские индексы снизились - 21-02-22
МОСКВА, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.07% и составил 14731.12 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.04% и составил 6788.34 пункта, британский FTSE снизился на 0.39% и составил 7484.33 пункта, а российский RTSI снизился на 13.21% и составил 1207.50 пункта.
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