Цены на цветные металлы - 21-02-22

ЛОНДОН, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.15% и составила 3270.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.65% и составила 9910.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.30% и составила 2338.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.04% и составила 24350.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.17% и составила 44000.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.54% и составила 3574.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72780.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.