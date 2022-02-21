Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин заявил о необходисомти признать ДНР и ЛНР. Как передает Арменпресс, Путин заявил об этом в ходе обращения к россиянам.

Затем Владимир Путин подписал указы по признанию ЛНР и ДНР.

Затем Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи между РФ и ДНР. Также Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали в Кремле договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛНР. Путин поздравил глав ДНР и ЛНР с подписанием договоров о дружбе с Россией.

Ранее с этой просьбой к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На заседании в понедельник члены Совета безопасности поддержали эту инициативу, отметив, что Украина не оставила России выбора.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.