Путин проинформировал Макрона и Шольца о намерении признать ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

С учётом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ.

Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов.