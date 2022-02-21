Путин выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с видеообращением к россиянам. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совета безопасности, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР. Глава государства, выслушав доклады участников, заявил, что примет решение в понедельник.

Ранее с такой просьбой признать независимость к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.