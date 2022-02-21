Делегация во главе с министром юстиции Армении встретилась с председателем Верховного суда ИРИ

Делегация во главе с министром юстиции Республики Армения Кареном Андреасяном встретилась в Исламской Республике Иран с председателем Верховного суда ИРИ Сейедом Ахмадом Мортазави Могадами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, председатель Верховного суда Ирана выразил удовлетворение усилиями властей Армении по установлению мира и стабильности в регионе.

Председатель Верховного суда Исламской Республики Иран тепло приветствовал визит армянской делегации в дружественный Иран и представил министру судебную систему Ирана, в частности, функции Верховного суда Ирана.

Министр юстиции Андреасян представил судебную систему Армении, функции министра юстиции, отметил важность конституционных реформ и видение судебной реформы с точки зрения повышения ее эффективности на основе изучения международного опыта.

Председатель Верховного суда Исламской Республики Иран выразил особую благодарность министру за его усилия по экстрадиции 7 осужденных иранцев и выразил надежду на продолжение сотрудничества.