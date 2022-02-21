Уголовные преследования Азербайджана в отношении граждан Армении и Арцаха незаконны: Абрамян

Уголовные преследования и объявление в розыск органами Азербайджанской Республики в отношении граждан Республики Армения и Республики Арцах являются незаконными и необоснованными. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

«Эти действия имеют политические мотивы, в том числе лежащие в основе войны проявления ненависти, национальной дискриминации и вражды, которые продолжаются и по сей день. Что касается мер, принимаемых прокуратурой, то хочу сказать, что во всех случаях, когда мы получаем подобную информацию, принимаются меры по соответствующим каналам с использованием наших инструментов международного сотрудничества, чтобы их инициативы по международному розыску не состоялись», - сказал Гор Абрамян.