Российский фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе

Российский фондовый рынок по итогам основных торгов понедельника упал на 10,5 процента, курсы основных резервных валют растут по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, рублевый индекс упал до 3036,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 13,21 процента, до 1207,5 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19:14 мск рос на 1,89 рубля — 79,19 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 89,76 рубля.